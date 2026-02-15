Поиск

Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы
Фото: Ramez Habboub / GocherImagery/Future Publishing via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Страны, входящие в Совет мира, пообещали выделить более $5 млрд на нужды сектора Газа, заявил президент США Дональд Трамп.

"19 февраля 2026 года (...) мы снова соберем Совет мира. И мы сообщим, что участники пообещали выделить более $5 млрд на гуманитарные нужды Газы и на восстановление", - написал он в соцсети Truth Social.

Кроме того, как отметил Трамп, страны готовы направить тысячи военных и полицейских на поддержание порядка в палестинском анклаве.

В миреТрамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделеТрамп представит многомиллиардный план по Газе на заседании Совета мира на следующей неделеЧитать подробнее

Президент США призвал движение ХАМАС "немедленно провести полную демилитаризацию".

"Совет мира станет самой влиятельной международной структурой в истории. Быть его председателем - честь для меня", - добавил Трамп.

Ранее Associated Press со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Трамп объявит о многомиллиардном плане восстановления Газы на первом официальном заседании Совета мира на следующей неделе. Согласно им, администрация Трампа ожидает, что по меньшей мере делегации из 20 стран примут участие в заседании, которое состоится 19 февраля.

Создание Совета мира было частью предложенного президентом США плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет, некоторые - в качестве основателей. Первым председателем Совета мира стал Трамп.

22 января в Давосе состоялась церемония учреждения Совета мира.

сектор Газа Совет мира США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

 Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

Рубио сообщил о настрое США пока искать дипломатические пути решения ядерной проблемы Ирана

Рубио заявил, что США не собираются "бросать" НАТО

Военные США задержали в Индийском океане танкер

У Макрона в понедельник в Дели запланирована встреча с премьером Индии

В МИД Ирана заявили о готовности рассмотреть компромиссы для заключения ядерной сделки с США

 В МИД Ирана заявили о готовности рассмотреть компромиссы для заключения ядерной сделки с США

На Земле началась магнитная буря

 На Земле началась магнитная буря

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 февраля

Рубио обсудил Украину с коллегами по G7

 Рубио обсудил Украину с коллегами по G7

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС

 Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКС
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 69 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8417 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 137 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 462 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 82 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });