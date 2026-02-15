Трамп сообщил об обещании участников Совета мира выделить более $5 млрд для Газы

Фото: Ramez Habboub / GocherImagery/Future Publishing via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Страны, входящие в Совет мира, пообещали выделить более $5 млрд на нужды сектора Газа, заявил президент США Дональд Трамп.

"19 февраля 2026 года (...) мы снова соберем Совет мира. И мы сообщим, что участники пообещали выделить более $5 млрд на гуманитарные нужды Газы и на восстановление", - написал он в соцсети Truth Social.

Кроме того, как отметил Трамп, страны готовы направить тысячи военных и полицейских на поддержание порядка в палестинском анклаве.

Президент США призвал движение ХАМАС "немедленно провести полную демилитаризацию".

"Совет мира станет самой влиятельной международной структурой в истории. Быть его председателем - честь для меня", - добавил Трамп.

Ранее Associated Press со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Трамп объявит о многомиллиардном плане восстановления Газы на первом официальном заседании Совета мира на следующей неделе. Согласно им, администрация Трампа ожидает, что по меньшей мере делегации из 20 стран примут участие в заседании, которое состоится 19 февраля.

Создание Совета мира было частью предложенного президентом США плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет, некоторые - в качестве основателей. Первым председателем Совета мира стал Трамп.

22 января в Давосе состоялась церемония учреждения Совета мира.