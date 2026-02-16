Поиск

В Апулии из-за шторма обрушилась "Арка влюблённых"
Фото: Paul Rovere/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Известная природная достопримечательность Апулии - скальный утёс "Арка влюблённых" в коммуне Мелендуньо - обрушился в ночь на 14 февраля из‑за сильного шторма. О происшествии сообщили власти региона, подчеркнув, что инцидент вписывается в общую тенденцию ускоренной эрозии побережья на фоне климатических изменений.

Региональное правительство отметило, что экстремальные погодные явления усиливают хрупкость береговой линии и ускоряют процессы, которые ранее занимали столетия. Советник по инфраструктуре Раффаэле Пьемонтезе заявил, что ситуация требует "постоянного мониторинга, предотвращения и долгосрочного планирования" со стороны государственных структур.

Местные издания описывают произошедшее как удар по туристическому имиджу Саленто. По словам мэра Мелендуньо Маурицио Чистернино, обрушение стало "колоссальной потерей" для региона. Он назвал случившееся "ударом в самое сердце", напомнив, что утёс был одной из самых узнаваемых природных визитных карточек провинции Лечче и ежегодно привлекал тысячи туристов.

Журналисты отмечают, что разрушение произошло после нескольких дней штормов и сильных ветров, которые обрушились на побережье.

Пьемонтезе заверил, что регион продолжит сотрудничество с прибрежными муниципалитетами для выявления наиболее уязвимых участков и разработки мер по защите ландшафта, безопасности жителей и поддержке туризма. "Защита наших берегов означает защиту общин, экономики и ландшафтов, которые представляют Апулию миру", - подчеркнул он.

Апулия Мелендуньо Италия
