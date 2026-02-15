Рубио сообщил о настрое США пока искать дипломатические пути решения ядерной проблемы Ирана

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон пока настроен решать ядерную проблему Ирана путем дипломатии, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Это сложная вещь. Никто никогда не смог заключить успешную сделку с Ираном, но мы собираемся попробовать", - сказал он на пресс-конференции в Братиславе по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

По словам Рубио, спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер "уже в дороге, чтобы потом провести важные встречи".

"Сейчас мы имеем дело с радикальными клерикалами. Мы имеем дело с людьми, которые принимают геополитические решения на основе чистой теологии", - считает госсекретарь США.

Он отметил, что у США в регионе размещены военные силы. "Мы размещены в регионе по одной простой причине: мы понимаем, что там могут быть угрозы. (...) Мы видели, как им угрожали в прошлом, и мы хотим убедиться, что у нас есть достаточная способность защитить их, если это произойдет", - сказал Рубио.

"Пока мы сосредоточены на переговорах", - заключил глава госдепа.

Переговоры между Ираном и США состоялись в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США. Ожидается, что второй раунд переговоров состоится во вторник в Женеве.