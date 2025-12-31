Поиск

Туркменистан осудил украинскую атаку на резиденцию президента РФ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Туркменистан осуждает атаку на государственную резиденцию президента России, сообщает пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства.

"В связи с сообщениями об атаке на резиденцию президента России туркменская сторона выражает озабоченность и осуждает подобного рода действия, угрожающие международной безопасности и стабильности, особенно на фоне усилий, предпринимающихся по урегулированию конфликта посредством переговоров", - говорится в сообщении на сайте МИД Туркменистана.

В нем также отмечается, что "Туркменистан как государство, обладающее статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией Объединенных Наций, всегда подчеркивает необходимость разрешения любых международных вопросов только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами".

