Путин заявил, что Россия и Туркменистан продолжат развивать стратегическое партнёрство

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Россия продолжит совместную с Туркменистаном работу по развитию стратегического партнерства для упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе, говорится в поздравительном послании президента РФ Владимира Путина туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову по случаю наступающего 2026 года.

"И мы, несомненно, продолжим тесную совместную работу по развитию углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - говорится в послании Путина, опубликованном в среду в газете "Нейтральный Туркменистан.

Российский лидер также пожелал главе Туркменистана крепкого здоровья, успехов в государственной деятельности, а всем жителям страны - благополучия и процветания.