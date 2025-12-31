Кабмин Франции намерен добиваться запрета на соцсети для детей младше 15 лет

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Французское правительство планирует направить в парламент законопроект, предусматривающий запрет на использование соцсетей для граждан младше 15 лет, сообщает в среду газета Le Figaro.

По ее информации, в случае одобрения подобной инициативы запрет может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

В правительстве поясняют, что такие меры, согласно замыслу, могут повысить безопасность детей в киберпространстве, оградить их от нежелательного контента. Кроме того, власти ссылаются на исследования, показывающие, что чрезмерное использование электронных гаджетов может, среди прочего, отрицательно влиять на сон.