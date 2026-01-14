Поиск

В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями
Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии ведет подготовку запрета лицам моложе 15 лет пользоваться социальными сетями, сообщил в среду премьер-министр страны Петтери Орпо.

В миреReddit оспорила в суде запрет в Австралии доступа детям в соцсетиЧитать подробнее

"Меня очень беспокоит бездействие детей и молодежи. Я отношусь к этому довольно серьёзно", - приводит слова Орпо газета Helsingin Sanomat.

Орпо подчеркнул, что времяпрепровождение перед экраном отнимает у детей и молодежи время на физическую активность, что негативно влияет их здоровье. Помимо личного благополучия, улучшение общественного здоровья также укрепляет национальную экономику, напомнил премьер. Он сослался на исследование финских ученых, согласно которому физическая неактивность обходится обществу в 3 млрд евро в год.

Глава правительства привел в пример зарубежный опыт ограничений на использование соцсетей. Так, по его словам, Дания, Франция и Норвегия либо уже ввели подобный запрет, либо готовятся к этому.

Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды

В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

 В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Юлию Тимошенко заподозрили в попытке подкупа украинских депутатов

Пашинян назвал условие для выхода Армении из ЕАЭС

Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву для переговоров с Путиным в скором времени

Copernicus назвал 2025 год третьим среди самых жарких за историю наблюдений

 Copernicus назвал 2025 год третьим среди самых жарких за историю наблюдений

В ЕС ищут вариант соглашения с США по Гренландии, чтобы избежать конфронтации

 В ЕС ищут вариант соглашения с США по Гренландии, чтобы избежать конфронтации

Цена нефти Brent снизилась до $65,26 за баррель

Безработица в Южной Корее в декабре обновила максимум примерно за пять лет

 Безработица в Южной Корее в декабре обновила максимум примерно за пять лет

Что случилось этой ночью: среда, 14 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8131 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });