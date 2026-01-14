В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии ведет подготовку запрета лицам моложе 15 лет пользоваться социальными сетями, сообщил в среду премьер-министр страны Петтери Орпо.

"Меня очень беспокоит бездействие детей и молодежи. Я отношусь к этому довольно серьёзно", - приводит слова Орпо газета Helsingin Sanomat.

Орпо подчеркнул, что времяпрепровождение перед экраном отнимает у детей и молодежи время на физическую активность, что негативно влияет их здоровье. Помимо личного благополучия, улучшение общественного здоровья также укрепляет национальную экономику, напомнил премьер. Он сослался на исследование финских ученых, согласно которому физическая неактивность обходится обществу в 3 млрд евро в год.

Глава правительства привел в пример зарубежный опыт ограничений на использование соцсетей. Так, по его словам, Дания, Франция и Норвегия либо уже ввели подобный запрет, либо готовятся к этому.