В Финском заливе поврежден телекоммуникационный кабель между Хельсинки и Таллином

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Финском заливе поврежден телекоммуникационный кабель Elisa между Хельсинки и Таллином, сообщила в среду пресс-служба полиции Финляндии.

"Финская пограничная служба обнаружила судно, которое подозревается в причинении повреждения кабеля своими действиями. Подозреваемое судно было обнаружено патрульным катером финской пограничной службы Turva и вертолётом в исключительной экономической зоне Финляндии", - говорится в сообщении.

Полиция приступила к расследованию уголовного дела.

Место повреждения кабеля, предположительно якорем судна, находится в исключительной экономической зоне Эстонии.

По данным газеты Helsingin Sanomat, финские власти задержали судно Fitburg. По данным службы Marinetraffic, предоставляющей информацию о морском движении, судно вышло из Санкт-Петербурга во вторник и направлялось в Израиль. Судно шло под флагом небольшого островного государства Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море.

Как сообщила компания Elisa, благодаря резервным мощностям сбой не повлиял на предоставление услуг компании в Финляндии и Эстонии.