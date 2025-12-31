Поиск

В Эстонии заявили о повреждении четырех международных кабелей в Финском заливе

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Финском заливе в настоящее время не работают четыре подводных кабеля, соединяющих Эстонию с другими странами, и один между материком и островом Хийумаа, сообщило в среду министерство юстиции и цифровых коммуникаций республики.

"По информации, полученной от телекоммуникационных компаний, в последние дни сбои произошли в четырех подводных кабелях, соединяющих Эстонию, и в одном подводном кабеле, соединяющем Хийумаа с материковой частью страны", - говорится в сообщении.

По данным министерства, "в частности, неисправности были обнаружены в двух местах в подводном кабеле CITIC между Эстонией и Швецией (с 28 декабря), в подводном кабеле Telia между Ляэнемаа и Хийумаа и в подводном кабеле Arelion между Хийумаа и Швецией (с 30 декабря), а с сегодняшнего утра - в одном подводном кабеле Arelion между Эстонией и Финляндией и в одном подводном кабеле Elisa (между Таллином и Хельсинки)".

Согласно сообщению, в первых трех случаях неисправности, вероятно, вызваны прошедшими в последние дни штормами. Причины обрыва двух кабелей между Эстонией и Финляндией расследуются.

Как отмечает министерство, соединение с Эстонией обеспечено в достаточной мере за счет других морских и наземных кабелей, все услуги гарантированы.

Ранее в среду пресс-служба полиции Финляндии сообщила о повреждении телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. "Финская пограничная служба обнаружила судно, которое подозревается в причинении повреждения кабеля своими действиями. Подозреваемое судно было обнаружено патрульным катером финской пограничной службы Turva и вертолётом в исключительной экономической зоне Финляндии", - говорится в сообщении.

Полиция приступила к расследованию уголовного дела.

Эстония Финляндия Финский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

NYT узнала, что Трамп положительно отнесся к подготовленным при участии ЦРУ ударам по энергоинфраструктуре РФ

 NYT узнала, что Трамп положительно отнесся к подготовленным при участии ЦРУ ударам по энергоинфраструктуре РФ

Лукашенко допустил, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирного процесса по Украине

 Лукашенко допустил, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирного процесса по Украине

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина "дичайшим терроризмом" на госуровне

Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет эскалации с Ираном

 Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет эскалации с Ираном

Что случилось этой ночью: среда, 31 декабря

Из немецкого банка похитили ценности на десятки миллионов евро

 Из немецкого банка похитили ценности на десятки миллионов евро

Что произошло за день: вторник, 30 декабря

Глава ГК "Ташир" Карапетян освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест

Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия и отложил освобождение 18 пленных

 Таиланд обвинил Камбоджу в нарушении перемирия и отложил освобождение 18 пленных
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8022 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });