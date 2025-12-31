В Эстонии заявили о повреждении четырех международных кабелей в Финском заливе

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Финском заливе в настоящее время не работают четыре подводных кабеля, соединяющих Эстонию с другими странами, и один между материком и островом Хийумаа, сообщило в среду министерство юстиции и цифровых коммуникаций республики.

"По информации, полученной от телекоммуникационных компаний, в последние дни сбои произошли в четырех подводных кабелях, соединяющих Эстонию, и в одном подводном кабеле, соединяющем Хийумаа с материковой частью страны", - говорится в сообщении.

По данным министерства, "в частности, неисправности были обнаружены в двух местах в подводном кабеле CITIC между Эстонией и Швецией (с 28 декабря), в подводном кабеле Telia между Ляэнемаа и Хийумаа и в подводном кабеле Arelion между Хийумаа и Швецией (с 30 декабря), а с сегодняшнего утра - в одном подводном кабеле Arelion между Эстонией и Финляндией и в одном подводном кабеле Elisa (между Таллином и Хельсинки)".

Согласно сообщению, в первых трех случаях неисправности, вероятно, вызваны прошедшими в последние дни штормами. Причины обрыва двух кабелей между Эстонией и Финляндией расследуются.

Как отмечает министерство, соединение с Эстонией обеспечено в достаточной мере за счет других морских и наземных кабелей, все услуги гарантированы.

Ранее в среду пресс-служба полиции Финляндии сообщила о повреждении телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. "Финская пограничная служба обнаружила судно, которое подозревается в причинении повреждения кабеля своими действиями. Подозреваемое судно было обнаружено патрульным катером финской пограничной службы Turva и вертолётом в исключительной экономической зоне Финляндии", - говорится в сообщении.

Полиция приступила к расследованию уголовного дела.