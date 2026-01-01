Поиск

Президент Абхазии Гунба назвал сотрудничество с Россией важнейшим фактором развития республики

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Бадра Гунба в новогоднем телеобращении к гражданам страны, назвал сотрудничество Абхазии и России важнейшим фактором стабильности и развития республики.
"Особое значение для нас имеет укрепление отношений со стратегическим союзником - Российской Федерацией. Наше сотрудничество в сфере безопасности, экономики, культуры и гуманитарных проектов остаётся важнейшим фактором стабильности и развития нашей страны. Мы благодарны за поддержку и будем развивать это партнёрство и дальше", - заявил он.
Президент Абхазии назвал главной задачей наступившего года - "объединение абхазского общества, преодоление разногласий ради единой и главной цели - строительства сильного государства".

