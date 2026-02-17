Три человека погибли при стрельбе на школьном хоккейном матче в Род-Айленде

Фото: Libby O'Neill/Getty Images

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Три человека, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы во время юношеского хоккейного матча в городе Потакет (штат Род-Айленд, США), сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

По данным полиции, еще трое пострадавших доставлены в больницы в критическом состоянии. Подозреваемый после нападения покончил с собой, выстрелив из огнестрельного оружия.

Нападение, по предварительным данным, могло быть связано с семейным конфликтом. Подробности о личности стрелка и возрасте погибших не раскрываются, однако, по словам начальника полиции Тины Гонсалвес, жертвами, вероятно, стали взрослые.

Инцидент стал вторым крупным случаем вооруженного насилия в штате за последние два месяца: вечером 13 декабря в кампусе Брауновского университета были убиты два студента и ранены еще девять человек, после чего стрелок совершил самоубийство.

Потакет расположен к северу от Провиденса, недалеко от границы с Массачусетсом. Город с населением около 80 тыс. человек ранее был известен как место расположения штаб-квартиры компании Hasbro.