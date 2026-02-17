Поиск

Трамп заявил, что Киеву стоит поскорее сесть за стол переговоров

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп назвал важными открывающиеся во вторник переговоры в Женеве между представителями РФ, Украины и США.

"Украине лучше побыстрее сесть за стол переговоров. Это все, что я вам скажу. (...) Мы хотим, чтобы они пришли", - заявил Трамп журналистам на борту самолета.

На вопрос о том, чего американский президент ждет от предстоящих переговоров, он выразил мнение, что "это будет очень просто".

"Это важные переговоры", - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, новый, третий раунд переговоров РФ-США-Украина по урегулированию украинского кризиса стартует во вторник в Женеве.

О времени начала переговоров не сообщается. Два предыдущих раунда, первый из которых состоялся 23-24 января в Абу-Даби, а второй там же 4 и 5 февраля, начинались достаточно рано утром и оба раза проходили за закрытыми дверями, без итоговых заявлений для прессы.

