Поиск

США нанесли удары по двум судам, подозреваемым в перевозке наркотиков

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Южное командование ВС США информировало об очередных ударах по двум судам, предположительно, перевозившим наркотики, в результате были убиты пять человек.

"31 декабря по указанию военного министра США Пита Хегсета объединенная оперативная группа Southern Spear нанесла смертельный кинетический удар по двум судам, управляемым признанными террористическими организациями. Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика и занимались наркоторговлей", - говорится в заявлении командования в соцсети X.

Место проведения операции не уточняется.

Отмечается, что суммарно на двух судах были убиты пять человек.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко и Путин обсудили атаку украинских БПЛА на резиденцию президента РФ

Власти Финляндии задержали экипаж и судно, шедшее из России в Израиль

Лукашенко заявил, что против Путина готовился теракт

 Лукашенко заявил, что против Путина готовился теракт

NYT узнала, что Трамп положительно отнесся к подготовленным при участии ЦРУ ударам по энергоинфраструктуре РФ

 NYT узнала, что Трамп положительно отнесся к подготовленным при участии ЦРУ ударам по энергоинфраструктуре РФ

Лукашенко допустил, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирного процесса по Украине

 Лукашенко допустил, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирного процесса по Украине

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина "дичайшим терроризмом" на госуровне

Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет эскалации с Ираном

 Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет эскалации с Ираном

Что случилось этой ночью: среда, 31 декабря

Из немецкого банка похитили ценности на десятки миллионов евро

 Из немецкого банка похитили ценности на десятки миллионов евро
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8022 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });