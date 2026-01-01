США нанесли удары по двум судам, подозреваемым в перевозке наркотиков

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Южное командование ВС США информировало об очередных ударах по двум судам, предположительно, перевозившим наркотики, в результате были убиты пять человек.

"31 декабря по указанию военного министра США Пита Хегсета объединенная оперативная группа Southern Spear нанесла смертельный кинетический удар по двум судам, управляемым признанными террористическими организациями. Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам наркотрафика и занимались наркоторговлей", - говорится в заявлении командования в соцсети X.

Место проведения операции не уточняется.

Отмечается, что суммарно на двух судах были убиты пять человек.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес венесуэльского президента Николаса Мадуро.

