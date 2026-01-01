Поиск

Болгария вступает в зону евро

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2026 года Болгария переходит на единую европейскую валюту - евро.

"Это исторический шаг для страны и благо для отдельных лиц и предприятий в еврозоне. Переход приведет к большей экономической стабильности, более беспрепятственным транзакциям и более сильной европейской интеграции. Для Болгарии принятие евро поможет лучше поддерживать долгосрочный экономический рост и укрепить ее устойчивость", - говорится в сообщении на сайте Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В публикации отмечается, что "изменения могут вызвать вопросы и опасения". "Однако ЕЦБ и национальные власти тесно сотрудничают, чтобы обеспечить плавный переход для всех посредством тщательного планирования и сосредоточения внимания на ценовой стабильности", - заверяет европейский Центробанк.

Болгария расстается с национальной валютой - левом - спустя 19 лет после своего вступления в Европейский союз. Пресса стран-ветеранов еврозоны указывает на то, что для туристов и путешественников это предоставит удобства. Однако в самой Болгарии возникают опасения, как это признает ЕЦБ.

Ожидания преимуществ омрачены обеспокоенностью относительно вероятного повышения цен, как это наблюдалось в Хорватии, вступившей в еврозону три года назад. Эти опасения тем более серьезны, учитывая, что Болгария входит в число беднейших стран ЕС.

Тем не менее, в Еврокомиссии (ЕК) сочли, что это балканское государство, становящееся 21-м членом зоны евро, выполнило соответствующие критерии: стабильность экономики, госдолг ниже 60% ВВП и низкий уровень инфляции.

ЕК объявила 4 июня 2025 года о своем заключении, что Болгария готова перейти на евро с 1 января 2026 года.

"Благодаря евро экономика Болгарии станет сильнее, с более значительным объемом торговли с партнерами по еврозоне, прямыми иностранными инвестициями, доступом к финансам, качественными рабочими местами и реальными доходами. И Болгария займет свое законное место в формировании решений в составе еврозоны", - заявила по этому случаю председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Совет ЕС в свою очередь сообщил 8 июля 2025 года об утверждении трех последних правовых актов, необходимых для введения евро в Болгарии с 1 января 2026 года.

"Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающего строгий анализ и интенсивную подготовку", - заявила министр экономики председательствовавшей на тот момент в Совете ЕС Дании Стефани Лосе.

"Один из трех правовых актов устанавливает обменный курс между евро и болгарским левом на уровне 1,95583 лева за 1 евро. Это соответствует текущему центральному курсу лева в механизме обменного курса (Exchange Rate Mechanism II)", - говорилось в коммюнике Совета ЕС.

После присоединения Болгарии к еврозоне в ЕС останутся шесть стран, не использующих эту валюту: Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Чехия и Швеция.

Европейский валютный союз - еврозона - начал функционировать 1 января 1999 года, когда в безналичное обращение была введена единая европейская валюта евро. С 1 марта 2002 года евро стал единственным законным платёжным средством на территории еврозоны. Страны еврозоны передают ЕЦБ все полномочия в области денежно-кредитной политики, включая решения о размере эмиссии денежных знаков и уровне ключевой процентной ставки.

Болгария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп пожелал мира на Земле на Новый год

 Трамп пожелал мира на Земле на Новый год

Лукашенко и Путин обсудили атаку украинских БПЛА на резиденцию президента РФ

Власти Финляндии задержали экипаж и судно, шедшее из России в Израиль

Лукашенко заявил, что против Путина готовился теракт

 Лукашенко заявил, что против Путина готовился теракт

NYT узнала, что Трамп положительно отнесся к подготовленным при участии ЦРУ ударам по энергоинфраструктуре РФ

 NYT узнала, что Трамп положительно отнесся к подготовленным при участии ЦРУ ударам по энергоинфраструктуре РФ

Лукашенко допустил, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирного процесса по Украине

 Лукашенко допустил, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирного процесса по Украине

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Таиланде

Лукашенко назвал атаку на резиденцию Путина "дичайшим терроризмом" на госуровне

Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет эскалации с Ираном

 Нетаньяху заявил, что Израиль не ищет эскалации с Ираном

Что случилось этой ночью: среда, 31 декабря
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8026 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });