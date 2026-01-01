Болгария вступает в зону евро

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2026 года Болгария переходит на единую европейскую валюту - евро.

"Это исторический шаг для страны и благо для отдельных лиц и предприятий в еврозоне. Переход приведет к большей экономической стабильности, более беспрепятственным транзакциям и более сильной европейской интеграции. Для Болгарии принятие евро поможет лучше поддерживать долгосрочный экономический рост и укрепить ее устойчивость", - говорится в сообщении на сайте Европейского центрального банка (ЕЦБ).

В публикации отмечается, что "изменения могут вызвать вопросы и опасения". "Однако ЕЦБ и национальные власти тесно сотрудничают, чтобы обеспечить плавный переход для всех посредством тщательного планирования и сосредоточения внимания на ценовой стабильности", - заверяет европейский Центробанк.

Болгария расстается с национальной валютой - левом - спустя 19 лет после своего вступления в Европейский союз. Пресса стран-ветеранов еврозоны указывает на то, что для туристов и путешественников это предоставит удобства. Однако в самой Болгарии возникают опасения, как это признает ЕЦБ.

Ожидания преимуществ омрачены обеспокоенностью относительно вероятного повышения цен, как это наблюдалось в Хорватии, вступившей в еврозону три года назад. Эти опасения тем более серьезны, учитывая, что Болгария входит в число беднейших стран ЕС.

Тем не менее, в Еврокомиссии (ЕК) сочли, что это балканское государство, становящееся 21-м членом зоны евро, выполнило соответствующие критерии: стабильность экономики, госдолг ниже 60% ВВП и низкий уровень инфляции.

ЕК объявила 4 июня 2025 года о своем заключении, что Болгария готова перейти на евро с 1 января 2026 года.

"Благодаря евро экономика Болгарии станет сильнее, с более значительным объемом торговли с партнерами по еврозоне, прямыми иностранными инвестициями, доступом к финансам, качественными рабочими местами и реальными доходами. И Болгария займет свое законное место в формировании решений в составе еврозоны", - заявила по этому случаю председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Совет ЕС в свою очередь сообщил 8 июля 2025 года об утверждении трех последних правовых актов, необходимых для введения евро в Болгарии с 1 января 2026 года.

"Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающего строгий анализ и интенсивную подготовку", - заявила министр экономики председательствовавшей на тот момент в Совете ЕС Дании Стефани Лосе.

"Один из трех правовых актов устанавливает обменный курс между евро и болгарским левом на уровне 1,95583 лева за 1 евро. Это соответствует текущему центральному курсу лева в механизме обменного курса (Exchange Rate Mechanism II)", - говорилось в коммюнике Совета ЕС.

После присоединения Болгарии к еврозоне в ЕС останутся шесть стран, не использующих эту валюту: Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Чехия и Швеция.

Европейский валютный союз - еврозона - начал функционировать 1 января 1999 года, когда в безналичное обращение была введена единая европейская валюта евро. С 1 марта 2002 года евро стал единственным законным платёжным средством на территории еврозоны. Страны еврозоны передают ЕЦБ все полномочия в области денежно-кредитной политики, включая решения о размере эмиссии денежных знаков и уровне ключевой процентной ставки.