В Болгарии объявлены досрочные парламентские выборы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Болгарии проведут досрочные парламентские выборы, так как все попытки сформировать коалиционное правительство провалились, передает Bloomberg.

"Мы пойдем на выборы", - объявил президент страны Румен Радев.

Ранее 16 января коалиция "Альянс за права и свободы" (АПС) вернула президенту мандат на формирование правительства.

На этой неделе президент вручал мандаты коалиции "Продолжаем перемены"-"Демократическая Болгария" (ПП-ДБ), а затем коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии"-"Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС). Обе коалиции отказались от формирования правительства.

В соответствии с законодательством Болгарии, после трех неудачных попыток сформировать правительство президент должен провести консультации с парламентскими группами, назначить временное правительство, после чего он объявит дату выборов.

В декабре 2025 года в связи с антиправительственными протестами премьер-министр Росен Желязков распустил правительство.

Отмечается, что это будут восьмые выборы в парламент за последние 5 лет.