Несколько человек погибло при пожаре в баре на горнолыжном курорте в Швейцарии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Несколько человек погибли при пожаре в баре, расположенном на территории горнолыжного курорта в швейцарском кантоне Вале, сообщает газета "Тан".

Есть погибшие, однако точное число не приводится. Десятки человек пострадали.

По данным издания Le Nouvelliste, число жертв может составить до 40 человек.

Пожар произошел в ночь на четверг, когда в баре отмечали Новый год. По некоторым данным, до этого прогремел взрыв. Его причина не установлена.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи скорой помощи, задействованы вертолеты спасательных служб.

