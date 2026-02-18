Поиск

В Венгрии заявили о наличии запасов нефти более чем на три месяца

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в среду, что стране хватит запасов нефти более чем на три месяца.

"Запасов Венгрии будет достаточно более чем на три месяца", - приводит его слова представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в соцсети X.

Сийярто также заявил, что правительство предприняло все необходимые меры для обеспечения надежности поставок в Венгрию нефти и других энергоресурсов.

Ранее Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в связи с тем, что с 27 января поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, были остановлены как в Венгрию, так и Словакию. Сийярто назвал это решение Украины политическим шантажом.

Компания MOL обратилась в министерство энергетики Венгрии с просьбой о высвобождении стратегических запасов нефти. "Для компенсации дефицита компания начала поставлять нефть морским путем на свои нефтеперерабатывающие заводы. Из-за более длительного времени транзита при морских перевозках этот маршрут поставок налаживается постепенно: первые партии, как ожидается, прибудут в порт Омишаль в Хорватии в начале марта, откуда нефть будет доставляться на нефтеперерабатывающие заводы группы MOL еще через 5-12 дней", - сообщала компания.

Венгрия нефть Петер Сийярто
