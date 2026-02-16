Трамп пообещал поддержать удары Израиля по Ирану, если Тегеран не придет к соглашению

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп еще в декабре заверил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке израильских ударов по баллистической ракетной программе Ирана, если соглашения между Вашингтоном и Тегераном в итоге не удастся достичь, передает CBS News.

"Президент Трамп сказал Нетаньяху во время его визита в Мар-а-Лаго в декабре, что поддержит израильские удары по программе баллистических ракет Ирана, если сделки между Вашингтоном и Тегераном достичь не удастся", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.

Между тем, как обращает внимание The Times of Israel, время утечки этой информации на CBS "может указывать на то, что это часть кампании по оказанию давления на Иран с целью принятия сделки", поскольку уже во вторник ожидается новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

По данным Axios, Трамп и Нетаньяху на прошедшей в минувшую среду встрече договорились не отказываться от давления на Иран, несмотря на возобновившиеся переговоры.

Нетаньяху же, как отмечает и CBS, и ближневосточные СМИ, открыто скептически относится к дипломатии с Ираном.

Израильский премьер, выступая на конференции в воскресенье, заявил, что, с позиции его страны, потенциальное соглашение с Тегераном должно включать несколько компонентов, важных не только для безопасности Израиля, но и для "безопасности всего мира".

"Первый компонент - это то, что все обогащенные материалы должны покинуть Иран. Второй компонент - это полное отсутствие возможностей по обогащению: не остановка процесса обогащения, а демонтаж оборудования и инфраструктуры, позволяющих это осуществлять", - приводит канцелярия израильского премьера его слова.

Нетаньяху назвал третьим компонентом решение по баллистической ракетной программе Ирана.

"Существует ограничение РКРТ (режима контроля за ракетными технологиями - ИФ) по дальности действия в 300 км, и Иран должен его соблюдать. Конечно, он этого не делает", - подчеркнул премьер Израиля.

Четвертым пунктом он назвал "остановку и демонтаж оси террора, выстроенной Ираном", которая, по его словам, "была разрушена, но все еще существует", а последним - "реальные, содержательные инспекции" по всему вышеперечисленному.

CBS указывает, что поднятые Нетаньяху вопросы потенциально "выводят любую сделку за рамки самой ядерной программы" Ирана.

Ранее агентство "Мехр" информировало, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье направился из Тегерана в Женеву, где во вторник у него запланированы переговоры по атому с США.

В Швейцарии у Аракчи также запланированы встречи с главами МИД Швейцарии и Омана. Он встретится и с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Переговоры с США, как ожидается, коснутся иранской ядерной проблемы. Оман выполняет функции посредника в этих контактах.

Как сообщалось, переговоры между Ираном и США состоялись в Омане ранее в феврале, стороны договорились о продолжении переговорного процесса. По сообщениям СМИ, американская сторона настаивала на широкой повестке, включающей, в частности, иранскую ракетную программу и действия Тегерана в ближневосточном регионе. Тегеран в свою очередь выражал готовность обсуждать с Вашингтоном только ядерный вопрос.

Консультации прошли на фоне концентрации близ Ирана существенных сил США.