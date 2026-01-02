Поиск

СМИ сообщили, что Венесуэла получила иранские ударные беспилотники Mohajer-6

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - ВВС Венесуэлы получили партию разведывательно-ударных беспилотников иранского производства Mohajer-6, сообщило издание Army Recognition.

Ни Венесуэла, ни Иран эту информацию официально не подтверждают. Однако, согласно появившимся в соцсети фотоснимкам, эти дроны уже замечены на главной оперативной авиабазе ВВС Венесуэлы Эль Либертадор.

Развертывание этих беспилотников значительно расширяет военные возможности Венесуэлы и создает новые оперативные риски для американских войск, дислоцированных в Карибском регионе, считает издание, отмечая, что Венесуэла впервые получила на вооружение разведывательный беспилотник, способный нести оружие, в том числе иранского производства.

Mohajer-6 - это средневысотный беспилотный летательный аппарат весом 600 кг, способный находиться в воздухе до 12 часов на высоте до 5,5 км и имеющий максимальную дальность полета более 200 км. Он оснащен многофункциональной поворотной турелью с электрооптическими и инфракрасными системами визуализации, лазерными дальномерами и целеуказателями, что позволяет ему идентифицировать, отслеживать и поражать наземные и морские цели как днем, так и ночью. Беспилотник может нести четыре управляемые бомбы или ракеты.

В миреСША ввели санкции против Ирана и Венесуэлы за торговлю дронамиЧитать подробнее

Тем временем 30 декабря Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против физических и юридических лиц из Ирана и Венесуэлы в связи с торговлей беспилотниками.

"OFAC вводит санкции в отношении 10 физических и юридических лиц, базирующихся в Венесуэле и Иране, в том числе в отношении венесуэльской компании, которые внесли вклад в торговлю дронами Ирана с Венесуэлой", - говорилось в заявлении.

В санкционные списки попали пять физических и три юридических лица из Ирана и по одному из Венесуэлы. Ограничительные меры введены против венесуэльской компании Empresa Aeronautica Nacional

Венесуэла Иран Mohajer-6
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Польша возглавила постоянную военно-морскую группу НАТО на Балтике

Дональд Трамп заявил об отличном состоянии здоровья

 Дональд Трамп заявил об отличном состоянии здоровья

Иранские официальные лица раскритиковали Трампа за угрозы в адрес Тегерана

Трамп пригрозил Ирану прийти на помощь участникам протестов в стране в случае их убийства

 Трамп пригрозил Ирану прийти на помощь участникам протестов в стране в случае их убийства

Каракас готов обсуждать с Вашингтоном соглашение по борьбе с наркоторговлей

Трамп сообщил, что ежедневно принимает увеличенную дозу аспирина

 Трамп сообщил, что ежедневно принимает увеличенную дозу аспирина

Что произошло за день: четверг, 1 января

Начальник ГРУ передал военному атташе США в Москве сведения о дроне, атаковавшем резиденцию президента РФ

Пожар в баре в Швейцарии унес жизни примерно 40 человек

Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство Tomahawk

 Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство Tomahawk
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8040 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });