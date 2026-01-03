Чехия больше не может выделять средства Украине из госбюджета

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Чехия не стала гарантом по кредиту для Украины, поскольку стране самой не хватает средств, заявил чешский премьер Андрей Бабиш в интервью порталу Denik.

"Мы больше не можем выделять Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам не хватает даже на поваров для школ", - сказал Бабиш.

Он отметил, что поэтому Чехия отказалась гарантировать кредит Украине в размере 90 млрд евро.

"Гарантия на самом деле является долгом, потому что очевидно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги", - подчеркнул премьер.

Бабиш заявил, что Украина получила 187 млрд евро.

"Теперь она получит 100 млрд евро из нового многолетнего финансового плана и дополнительные 90 млрд евро в виде займов, что составит в общей сложности 377 млрд евро", - напомнил премьер Чехии.

Он добавил, что ежегодно Чехия направляет в бюджет Европейского союза от 60 до 62 млрд крон (от $2,9 до $3 млрд - ИФ).

"Мы помогаем этими деньгами", - сказал Бабиш.

При этом он выразил обеспокоенность тем, что на саммите ЕС, где решался вопрос о предоставлении кредита Киеву, почти не было разговоров о мире.

