Что случилось этой ночью: вторник, 17 февраля

Российская делегация вылетела на переговоры в Женеву, три человека погибли при стрельбе в Род-Айленде, умер Роберт Дюваль

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российская делегация вылетела в Женеву для участия в очередном раунде переговоров по украинскому урегулированию. Ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

- Тегеран и Вашингтон на переговорах в Женеве могут обсудить возможность предоставления США доступа к природным ресурсам Ирана в рамках ядерной сделки, сообщил CNN.

- Два человека пострадали в результате падения обломков БПЛА в Северском районе Краснодарского края. Повреждены четыре частных дома, в двух из них начался пожар.

- В результате стрельбы во время школьного хоккейного матча в городе Потакет (шт. Род-Айленд, США) погибли три человека, включая предполагаемого стрелка. Еще трое ранены.

- Заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю выросла на 4,5%, COVID-19 - на 5%, сообщил Роспотребнадзор.

- Главы крупнейших банков Великобритании 19 февраля проведут первую встречу по разработке национальной платежной системы в качестве альтернативы Visa и Mastercard, сообщила The Guardian.

- Американский актер Роберт Дюваль, сыгравший в "Крестном отце" и "Апокалипсисе сегодня", ушел из жизни в возрасте 95 лет.