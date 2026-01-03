Поиск

Ракета SpaceX вывела на орбиту итальянский радиолокационный спутник двойного назначения

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Американская ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту итальянский спутник радиолокационного наблюдения второго поколения COSMO-SkyMed (CSG-3) для выполнения задач в научных и военных целях, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.
"Вывод спутника COSMO-SkyMed подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 18:09 по времени Тихоокеанского побережья США (в субботу в 05:09 по Москве). Примерно через 13 минут аппарат весом 2,2 тонны был выведен на заданную орбиту высотой 619 км.
Спутник пополнил орбитальную группировку из шести аналогичных космических аппаратов. При этом он является третьим по счету аппаратом второго поколения. Спутник предназначен для слежения за судами в Средиземноморье, ликвидации стихийных бедствий, защиты окружающей среды, разведки природных ресурсов, управления сельским хозяйством, климатических исследований, а также обеспечения обороны и безопасности.
CSG-3, оснащенный радаром с синтезированной апертурой и работающий в X-диапазоне, будет эксплуатироваться Итальянским космическим агентством (ASI) совместно с Министерством обороны Италии.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запусков уже в 21-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на площадку LZ-4 на базе в Калифорнии.

