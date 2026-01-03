Взрывы прогремели в Каракасе

В аэропорту Ла-Карлота в Каракасе Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Несколько взрывов прогремели в субботу в разных районах в столице Венесуэлы, сообщает агентство EFE.

Причина взрывов пока не установлена.

По данным западных СМИ, как минимум семь взрывов были слышны в 2:00 часа по местному времени (9:00 по Москве) в Каракасе. После них в южной части города, где находится крупная военная база, пропало электричество.

Телеканал CNN уточнял, что подача электроэнергии прекратилась сразу в нескольких районах города.

После взрывов жители разных районов города выбежали на улицы. Над городом заметен минимум один столб дыма, на юге Каракаса.

Между тем, по информации от журналистов CNN, находящихся в Каракасе, вместе со взрывами они слышали звуки пролетающих самолетов. По некоторым данным, авиация шла на низкой высоте.

В свою очередь Bloomberg передает, что горожане сообщали о звуках перестрелки в некоторых местах в городе.

Власти Венесуэлы пока не комментировали случившееся.

Как сообщалось, США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес президента страны Николаса Мадуро.