Взрывы прогремели в Каракасе
Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Несколько взрывов прогремели в субботу в разных районах в столице Венесуэлы, сообщает агентство EFE.
Причина взрывов пока не установлена.
По данным западных СМИ, как минимум семь взрывов были слышны в 2:00 часа по местному времени (9:00 по Москве) в Каракасе. После них в южной части города, где находится крупная военная база, пропало электричество.
Телеканал CNN уточнял, что подача электроэнергии прекратилась сразу в нескольких районах города.
После взрывов жители разных районов города выбежали на улицы. Над городом заметен минимум один столб дыма, на юге Каракаса.
Между тем, по информации от журналистов CNN, находящихся в Каракасе, вместе со взрывами они слышали звуки пролетающих самолетов. По некоторым данным, авиация шла на низкой высоте.
В свою очередь Bloomberg передает, что горожане сообщали о звуках перестрелки в некоторых местах в городе.
Власти Венесуэлы пока не комментировали случившееся.
Как сообщалось, США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес президента страны Николаса Мадуро.