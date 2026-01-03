Генерал Кейн заявил, что операция в Венесуэле планировалась несколько месяцев

Фото: AP/TASS

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн в субботу заявил о тщательной подготовке операции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Эта операция стала кульминацией подготовки, которая длилась месяцами. Эта была операция, которую только военные США могут осуществить", - сказал генерал на пресс-конференции.

По его словам, в операции задействовали более 150 летательных аппаратов. Главной целью было обеспечение заброски в центр Каракаса группы захвата президента Мадуро, которая летела на вертолетах на высоте 30 метров над морем в сторону побережья Венесуэлы. Авиация прикрывала действия вертолетов, создавая для них безопасный коридор для достижения цели. Были нанесены удары по позициям венесуэльских ПВО для их ликвидации.

В операции приняли участие стратегические бомбардировщики В-1В, истребители F-35, F-22, F-18, самолетов радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения и большое количество дронов. Они были подняты с 20 наземных баз и кораблей.

Кейн отметил, что для подобных действий требовалась "максимальная точность и интеграция наших объединенных сил". "Мы следили за ситуацией, мы ждали, мы готовились, мы оставались терпеливыми и профессиональными", - сказал Кейн.

Американский генерал, описывая подготовку, отметил, что разведслужбы США в течение месяцев работали над тем, чтобы "обнаружить Мадуро и понять, как он передвигается, где он живет, куда он ездит, что он ест, что он носит".