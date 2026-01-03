Трамп рассказал, что в момент захвата Мадуро находился в президентском дворце

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в момент своего захвата находился под усиленной охраной в президентском дворце в Каракасе, заявил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго президент США Дональд Трамп.

По его словам, Мадуро почти добрался до защищенной комнаты внутри дворца, но "ему не удалось её запереть".

"Там было так называемое безопасное помещение, где всё вокруг было из прочной стали", - рассказал журналистам Трамп.

"Он не успел запереть это помещение. Он пытался туда попасть, но его так быстро окружили, что он не успел", - добавил американский президент.

Американский спецназ был вооружен "мощными сварочным аппаратами", которые они использовали бы для прорезания стальных стен, если бы Мадуро заперся в комнате, отметил Трамп.

Ранее президент США опубликовал в соцсети Truth Social фотографию захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро на борту корабля ВМС США USS Iwo Jima.

Мадуро и его жена, арестованные ночью, были доставлены вертолетом спецназа на американский корабль Iwo Jima, откуда их повезут в Нью-Йорк, где им будут предъявлены обвинения.