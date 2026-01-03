Поиск

Трамп рассказал, что в момент захвата Мадуро находился в президентском дворце

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в момент своего захвата находился под усиленной охраной в президентском дворце в Каракасе, заявил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго президент США Дональд Трамп.

По его словам, Мадуро почти добрался до защищенной комнаты внутри дворца, но "ему не удалось её запереть".

"Там было так называемое безопасное помещение, где всё вокруг было из прочной стали", - рассказал журналистам Трамп.

"Он не успел запереть это помещение. Он пытался туда попасть, но его так быстро окружили, что он не успел", - добавил американский президент.

Американский спецназ был вооружен "мощными сварочным аппаратами", которые они использовали бы для прорезания стальных стен, если бы Мадуро заперся в комнате, отметил Трамп.

Ранее президент США опубликовал в соцсети Truth Social фотографию захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро на борту корабля ВМС США USS Iwo Jima.

Мадуро и его жена, арестованные ночью, были доставлены вертолетом спецназа на американский корабль Iwo Jima, откуда их повезут в Нью-Йорк, где им будут предъявлены обвинения.

Дональд Трамп Каракас Николас Мадуро Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вице-президент Венесуэлы потребовала от США освободить Мадуро

 Вице-президент Венесуэлы потребовала от США освободить Мадуро

США не разместят войска в Венесуэле, если вице-президент Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном

 США не разместят войска в Венесуэле, если вице-президент Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном

Лавров и Рыженков в телефонном разговоре осудили агрессию США против Венесуэлы

Трамп рассказал, что в момент захвата Мадуро находился в президентском дворце

Генерал Кейн заявил, что операция в Венесуэле планировалась несколько месяцев

 Генерал Кейн заявил, что операция в Венесуэле планировалась несколько месяцев

Что произошло за день: суббота, 3 января

Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до тех пор, пока там не пройдет передача власти

 Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до тех пор, пока там не пройдет передача власти

Президент США обнародовал фотографию захваченного Мадуро

Трамп намерен добиваться участия компаний США в работе нефтяного сектора Венесуэлы

 Трамп намерен добиваться участия компаний США в работе нефтяного сектора Венесуэлы

В МИД Франции назвали противоречащим международному праву захват Мадуро спецназом США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8047 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });