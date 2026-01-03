Трамп не считает, что оппозиционный лидер Мачадо смогла бы возглавить Венесуэлу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп полагает, что лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо не сможет возглавить страну, так как граждане ее не поддерживают.

"Ей будет тяжело стать лидером, потому что у нее нет поддержки и уважения внутри страны. Она очень приятная женщина, но ее не уважают", - заявил Трамп в субботу в ходе пресс-конференции в резиденции во Флориде.

Трамп отметил, что не контактировал с ней на фоне операции США в Венесуэле.

Ранее президент США заявил, что госсекретарь Марко Рубио провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, и она выразила готовность сотрудничать на благо страны.

В 2025 году Мачадо получила Нобелевскую премию мира "за неустанный труд по продвижению демократических ценностей для венесуэльского народа и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".

Трамп утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.