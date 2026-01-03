Трамп отметил, что в украинском урегулировании наметился прогресс

Он заявил, что "не в восторге" от Путина

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что в украинском урегулировании наметился некоторый прогресс.

"Я думаю, что у нас есть некоторый прогресс, но это война, которой вообще не должно было бы быть", - сказал Трамп в субботу на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Трамп вновь подчеркнул, что украинского кризиса не случилось бы, если бы он был президентом.

Вместе с тем он отметил, что не разделяет подход к украинскому урегулированию президента РФ Владимира Путина. "Я не в восторге от Путина", - заявил Трамп.

Он добавил, что изначально считал урегулирование на Украине "самым легким". "Но это оказалось не так", - сказал Трамп.