Трамп отметил, что в украинском урегулировании наметился прогресс
Он заявил, что "не в восторге" от Путина
Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что в украинском урегулировании наметился некоторый прогресс.
"Я думаю, что у нас есть некоторый прогресс, но это война, которой вообще не должно было бы быть", - сказал Трамп в субботу на пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
Трамп вновь подчеркнул, что украинского кризиса не случилось бы, если бы он был президентом.
Вместе с тем он отметил, что не разделяет подход к украинскому урегулированию президента РФ Владимира Путина. "Я не в восторге от Путина", - заявил Трамп.
Он добавил, что изначально считал урегулирование на Украине "самым легким". "Но это оказалось не так", - сказал Трамп.