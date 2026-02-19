Поиск

WSJ сообщила о выводе всех войск США из Сирии в течение двух месяцев

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - США планируют вывести из Сирии всех американских военнослужащих - примерно 1 тыс. человек, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, американские военные покинут Сирию в течение следующих двух месяцев.

Ранее сообщалось, что военные США покинули свою главную базу аш-Шаддади в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии. Объект заняла сирийская армия, передача контроля над базой прошла в координации с американской стороной.

Также на прошлой неделе американцы ушли с базы ат-Танф на юге Сирии.

В апреле 2025 года The New York Times сообщила, что США начали сокращать численность своего воинского контингента в Сирии. Военные планировали закрыть три из восьми баз на северо-востоке страны, сократив численность войск с 2 тыс. до 1,4 тыс. При этом американское командование войсками на месте рекомендовало "оставить в Сирии не менее 500 американских военных".

