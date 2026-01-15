Кремль согласен с мнением Трампа о том, что Киев тормозит мирное урегулирование

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что согласны с высказыванием президента США Дональда Трампа о том, что именно Киев тормозит мирное урегулирование конфликта, а Владимиру Зеленскому давно пора взять на себя ответственность и принять соответствующее решение.

"Здесь можно согласиться, действительно (с мнением Трампа - ИФ). Это действительно так. Президент Путин, российская сторона сохраняют свою открытость", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов в четверг.

Он отметил при этом: "Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима, и сужается коридор для принятия решения киевским режимом. И, конечно же, уже давно настало время для Зеленского взять на себя ответственность и принять соответствующее решение".

Касаясь позиции Москвы по украинскому урегулированию, представитель Кремля подчеркнул: "Позиция российской стороны хорошо известна - и американским переговорщикам, и президенту Трампу. Она хорошо известна и в Киеве. И руководству киевского режима. Эта позиция - последовательная".



