Рубио провел разговор с вице-президентом Венесуэлы, она готова сотрудничать

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, она выразила готовность сотрудничать на благо страны, заявил президент Дональд Трамп.

"Марко работает над этом лично. Он только что поговорил с ней, и она готова делать все, что, как мы считаем, необходимо для того, чтобы вновь сделать Венесуэлу великой", - заявил Трамп в субботу на пресс-конференции во Флориде.