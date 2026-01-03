Поиск

Родригес заявила, что Венесуэла никогда не будет ничьей колонией

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна никогда не станет чьей-либо колонией.

"Мы никогда не будем колонией", - сказала она в субботу в обращении к гражданам, которое приводят латиноамериканские СМИ.

Кроме того, она выразила готовность защищать доступ страны к природным ресурсам. По словам Родригес, эти ресурсы "должны служить развитию нашей страны".

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. По его словам, Родригес согласилась сотрудничать с Вашингтоном.

Также Трамп заявил, что компании из США должны получить доступ к венесуэльской нефти.

Утром в субботу Трамп заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.

Хроника 03 – 03 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Дональд Трамп Венесуэла Николас Мадуро Делси Родригес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Вице-президент Венесуэлы потребовала от США освободить Мадуро

 Вице-президент Венесуэлы потребовала от США освободить Мадуро

США не разместят войска в Венесуэле, если вице-президент Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном

 США не разместят войска в Венесуэле, если вице-президент Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном

Лавров и Рыженков в телефонном разговоре осудили агрессию США против Венесуэлы

Трамп рассказал, что в момент захвата Мадуро находился в президентском дворце

Генерал Кейн заявил, что операция в Венесуэле планировалась несколько месяцев

 Генерал Кейн заявил, что операция в Венесуэле планировалась несколько месяцев

Что произошло за день: суббота, 3 января

Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до тех пор, пока там не пройдет передача власти

 Трамп заявил о намерении США управлять Венесуэлой до тех пор, пока там не пройдет передача власти

Президент США обнародовал фотографию захваченного Мадуро

Трамп намерен добиваться участия компаний США в работе нефтяного сектора Венесуэлы

 Трамп намерен добиваться участия компаний США в работе нефтяного сектора Венесуэлы

В МИД Франции назвали противоречащим международному праву захват Мадуро спецназом США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8048 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 37 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });