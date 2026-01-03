Родригес заявила, что Венесуэла никогда не будет ничьей колонией

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна никогда не станет чьей-либо колонией.

"Мы никогда не будем колонией", - сказала она в субботу в обращении к гражданам, которое приводят латиноамериканские СМИ.

Кроме того, она выразила готовность защищать доступ страны к природным ресурсам. По словам Родригес, эти ресурсы "должны служить развитию нашей страны".

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. По его словам, Родригес согласилась сотрудничать с Вашингтоном.

Также Трамп заявил, что компании из США должны получить доступ к венесуэльской нефти.

Утром в субботу Трамп заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.