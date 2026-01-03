США не разместят войска в Венесуэле, если вице-президент Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном

Фото: AP/TASS

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не собирается размещать в Венесуэле военных при условии, что вице-президент республики Делси Родригес будет сотрудничать с Вашингтоном.

"Нет, если вице-президент будет делать, что мы хотим, то нам не придется делать этого", - заявил он в интервью The New York Post, отвечая на вопрос о размещении военных в стране.

Трамп подчеркнул, что его администрация неоднократно связывалась с Родригес, и "она понимает" сложившуюся ситуацию.

При этом американский президент повторил, что в случае необходимости США готовы провести вторую, более мощную, волну ударов против Венесуэлы.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране.

Президент США утром в субботу заявил, что американские военные провели атаку против Венесуэлы, сумели захватить и вывезти из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль обещал инициировать созыв экстренного заседания СБ ООН в связи с нападением США.