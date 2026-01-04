Вертолет с Мадуро на борту приземлился в районе Манхэттена

Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного спецназом США, доставили в город Нью-Йорк, где ему предъявят обвинения, связанные с наркоторговлей, сообщает агентство EFE.

По его данным, вертолет приземлился в районе Манхэттена. Мадуро сначала сопроводят в здание, принадлежащее федеральному агентству по борьбе против наркотиков. Затем он проследует в следственный изолятор.

Ранее Мадуро и его супругу доставили из Венесуэлы в один из аэропортов в штате Нью-Йорк. Сразу после этого, по данным американских СМИ, обоих перевезли на военную базу США, где жена президента Венесуэлы прошла медосмотр.

Позже в Нью-Йорке Мадуро предъявят обвинения, связанные с наркоторговлей. Его могут приговорить к нескольким пожизненным тюремным срокам.