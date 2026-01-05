Поиск

Армия КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Северная Корея провела испытания гиперзвуковых ракет в воскресенье, за учениями наблюдал Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК.

"4 января прошли учения подразделения ведущей огневой ударной группы КНА (Корейской народной армии - ИФ) по запуску гиперзвуковых ракет", - говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, ракеты, запущенные из Рёкпхоского района Пхеньяна в восточно-северном направлении, нанесли удар по установленным целям на дальности 1 тыс. км в Японском море.

Отмечается, что за учениями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Он заявил, что учения "в полной мере показали боеготовность ядерных вооруженных сил" КНДР.

"Мы должны продолжительно обновлять военные средства, в частности, системы наступательных вооружений. (...) Также непрестанно (...) давать противникам понять постоянную мобилизованность и смертоносность стратегических наступательных средств", - заявил Ким Чен Ын.

По его словам, такая необходимость объясняется "геополитическим кризисом" и "сложными международными событиями".

