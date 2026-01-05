Первое заседание американского суда по делу Мадуро будет носить процедурный характер

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Предстоящее в понедельник заседание федерального суда Мэнхэттена по делу бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет носить процедурный характер, сообщила вещательная корпорация ВВС.

Заседание должно начаться в 12:00 по местному времени (в 20:00 по Москве).

Николас Мадуро с супругой предстанут перед окружным судьей Элвином К. Хеллерштейном, назначенным на эту должность еще при администрации 42-го президента США Билла Клинтона. Мадуро предъявят обвинения в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, которое федеральное правительство США ведет уже 15 лет, причем венесуэльский экс-президент фигурирует в качестве обвиняемого в течение 6 лет.