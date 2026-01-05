Орбан заявил, что Венгрия не будет финансировать Украину

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Венгрия не намерена предоставлять финансовую поддержку Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Мы не будем отправлять венгерские деньги на Украину в 2026 году ради продолжения военного конфликта. Европейский союз планирует выдать для этого кредит. Мы это не поддерживаем", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

Орбан также выразил надежду, что кризис на Украине будет урегулирован в этом году и что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Будапеште, чтобы "заключить мирное соглашение".

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Орбан отметил, что двусторонний визит Путина в Будапешт был бы "несвоевременен" до возможного саммита РФ-США в венгерской столице.