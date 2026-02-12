Поиск

Орбан посоветовал ЕС вкладывать деньги в свою экономику, а не тратить на Украину

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что, если Евросоюз хочет укрепить свою экономику, то блок должен перестать отправлять финансовую помощь Украине. Как пишет Guardian, он сказал это журналистам перед неформальной встречей лидеров ЕС в Бельгии.

"Не отправляйте свои деньги кому-то еще, если они нужны вам для обеспечения вашей конкурентоспособности, так что не отправляйте деньги Украине", - сказал Орбан.

По его словам, ЕС не должен делать этого, если серьезно настроен повышать уровень своей экономики.

В январе Орбан уже заявлял, что Венгрия не собирается предоставлять финансовую поддержку Украине. Он подчеркнул, что Будапешт не поддерживает план ЕС выделить кредит для передачи денег Киеву.

