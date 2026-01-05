Поиск

Мадуро содержится в СИЗО в Нью-Йорке в общей камере

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро размещен в общей камере на одном из верхних этажей здания федерального следственного изолятора в (MDC) в Бруклине, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Мадуро содержится в камере вместе с другими известными заключенными, проходящими по резонансным делам.

В понедельник он и его жена будут доставлены в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке для предъявления обвинений. В 25-страничном обвинительном заключении, обнародованном в субботу, Мадуро и другим лицам ставится в вину сотрудничество с наркокартелями с целью содействия переправке тысяч тонн кокаина в США, отмечает телеканал. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Ожидается, что адвокаты Мадуро оспорят законность его ареста, утверждая, что он обладает иммунитетом от судебного преследования как суверенный глава государства.

Мадуро и его жену доставили в Нью-Йорк после того, как они были захвачены спецназом США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции против Венесуэлы.

В субботу днем (по местному времени) самолет ФБР с Мадуро и его женой на борту приземлился на авиабазе Стюарт Национальной гвардии в штате Нью-Йорк. Оттуда они были под конвоем доставлены на Манхэттен в управление по борьбе с наркотиками (DEA), а затем в федеральный следственный изолятор в Бруклине.

Николас Мадуро США Нью-Йорк Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мадуро содержится в СИЗО в Нью-Йорке в общей камере

ЕС будет выступать в защиту целостности Дании в связи с заявлениями Трампа о Гренландии

Швейцария заморозила активы Мадуро

Россия и мир: 2026. Тренды экономики

Оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией поврежден в Балтийском море

Трамп не поддержал Мачадо, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира

 Трамп не поддержал Мачадо, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 января

Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

 Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

Трамп не исключает проведение операции против президента Колумбии

Сирия и Израиль проведут переговоры по безопасности в понедельник в Париже
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8064 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 72 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });