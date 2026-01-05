Мадуро содержится в СИЗО в Нью-Йорке в общей камере

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро размещен в общей камере на одном из верхних этажей здания федерального следственного изолятора в (MDC) в Бруклине, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Мадуро содержится в камере вместе с другими известными заключенными, проходящими по резонансным делам.

В понедельник он и его жена будут доставлены в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке для предъявления обвинений. В 25-страничном обвинительном заключении, обнародованном в субботу, Мадуро и другим лицам ставится в вину сотрудничество с наркокартелями с целью содействия переправке тысяч тонн кокаина в США, отмечает телеканал. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Ожидается, что адвокаты Мадуро оспорят законность его ареста, утверждая, что он обладает иммунитетом от судебного преследования как суверенный глава государства.

Мадуро и его жену доставили в Нью-Йорк после того, как они были захвачены спецназом США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции против Венесуэлы.

В субботу днем (по местному времени) самолет ФБР с Мадуро и его женой на борту приземлился на авиабазе Стюарт Национальной гвардии в штате Нью-Йорк. Оттуда они были под конвоем доставлены на Манхэттен в управление по борьбе с наркотиками (DEA), а затем в федеральный следственный изолятор в Бруклине.