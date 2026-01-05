В ЕК заявили, что операция США в Венесуэле создает возможность для демократического перехода

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) не считают самым важным в данный момент подбирать определение для действий США в Венесуэле, но полагают, что они создали возможность для демократического перехода, заявила пресс-секретарь ЕК Паула Пинью.

"Послушайте, мы на самом деле не обсуждали, как это называть. Я не думаю, что это наиболее важная проблема в данной ситуации", - сказала официальный представитель Еврокомиссии в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она отвечала на вопрос, каким термином в ЕС решили называть операцию США: интервенция, вмешательство или агрессия.

"Это событие создает возможность для демократического перехода в Венесуэле, возможность такого перехода, который осуществит сам венесуэльский народ", - подчеркнула Пинью.

Пресс-секретарь ЕК также отметила, что при этом управление страной должно принадлежать народу Венесуэлы.