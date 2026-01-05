Поиск

Глава Еврокомиссии примет участие в совещании "коалиции желающих" по Украине

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен примет участие в посвященной украинской проблематике встрече лидеров "коалиции желающих" в Париже 6 января, сообщила официальный представитель ЕК Паула Пинью.

На вопрос о деталях этого заседания она ответила, что дебаты будут основываться на итогах работы советников по безопасности ряда европейских стран, которые встречались в Киеве 3 января. По ее словам, работа советников касалась в особенности гарантий безопасности.

"Эти гарантии - это та работа, которая будет представлена завтра и обсуждена лидерами. Большего на этой стадии я сказать не могу. Но есть прогресс, и после завтрашнего совещания мы, конечно, сможем сообщить вам больше", - сказала представитель ЕК.

Отвечая на уточняющий вопрос, Пинью добавила: "В числе гарантий безопасности существует одна очень ясная гарантия: это перспектива вступления Украины в ЕС. Это то, что ЕС как таковой может предложить независимо от того, что будет выдвигать "коалиция желающих".

