Министры обороны Польши и Франции обсудили ситуацию с безопасностью в Европе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провел телефонные переговоры со своей французской коллегой Катрин Вотрен.

"Оценка ситуации с безопасностью в Европе, в том числе на восточном фланге НАТО, сотрудничество в рамках "коалиции желающих" (группа стран, оказывающих поддержку Украине - ИФ), переговоры глав государств о гарантиях безопасности для Украины, наращивание потенциала сдерживания и обороны европейскими союзниками - вот основные темы, которые я сегодня обсудил с министром обороны Франции Катрин Вотрен", - написал он в соцсетях по итогам переговоров.

Как добавил Косиняк-Камыш, "встреча "коалиции желающих" должна дать конкретную оценку гарантий безопасности, которые недавно обсуждались лидерами США и Украины во Флориде".

Встреча лидеров "коалиции желающих", посвященная украинской проблематике, состоится 6 января в Париже. Ранее сообщалось, что в ней примет участие председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.