Поиск

Министры обороны Польши и Франции обсудили ситуацию с безопасностью в Европе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провел телефонные переговоры со своей французской коллегой Катрин Вотрен.

"Оценка ситуации с безопасностью в Европе, в том числе на восточном фланге НАТО, сотрудничество в рамках "коалиции желающих" (группа стран, оказывающих поддержку Украине - ИФ), переговоры глав государств о гарантиях безопасности для Украины, наращивание потенциала сдерживания и обороны европейскими союзниками - вот основные темы, которые я сегодня обсудил с министром обороны Франции Катрин Вотрен", - написал он в соцсетях по итогам переговоров.

Как добавил Косиняк-Камыш, "встреча "коалиции желающих" должна дать конкретную оценку гарантий безопасности, которые недавно обсуждались лидерами США и Украины во Флориде".

Встреча лидеров "коалиции желающих", посвященная украинской проблематике, состоится 6 января в Париже. Ранее сообщалось, что в ней примет участие председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Польша Франция Владислав Косиняк-Камыш НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия и мир: 2026. Тренды внешней политики

Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

 Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

Что случилось этой ночью: вторник, 6 января

Уолл-стрит начала неделю в плюсе

 Уолл-стрит начала неделю в плюсе

Трамп заявил, что восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует средств

 Трамп заявил, что восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует средств

Трамп заявил, что выборов в Венесуэле в ближайший месяц не будет

У православных христиан наступил рождественский сочельник

 У православных христиан наступил рождественский сочельник

Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы

Госдеп США объявил всё Западное полушарие "зоной американских интересов"

Мадуро и его супруга в суде в Нью-Йорке не признали вину
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 88 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8066 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });