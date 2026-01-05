Решение о кредите Украине в 90 млрд евро ожидается в ближайшие недели

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) передала в конце декабря в Совет ЕС предложение реализовать обещанный Украине кредит в 90 млрд евро, сообщил официальный представитель ЕК Мачей Берестецкий.

"Это потребует голосования квалифицированным большинством, а также необходимо согласие Европейского парламента. Предполагается, что это произойдет в течение ближайших недель", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Берестецкий подтвердил планы ЕК осуществить первую выплату в счет кредита в 90 млрд евро во втором квартале текущего года.