Поиск

ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Основную часть европейского кредита в 90 млрд евро для Украины планируется использовать для закупок оружия, заявила на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сумму поделят на две части. 30 млрд евро - на поддержку бюджета. А две трети - 60 млрд евро - пойдет на военную помощь", - сказала она.

По ее словам, при закупках оружия для Украины приоритет будет отдаваться европейским производителям. Однако в случае необходимости, оружие можно будет заказывать и в странах за пределами ЕС.

Урсула фон дер Ляйен Украина Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды

В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

 В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Юлию Тимошенко заподозрили в попытке подкупа украинских депутатов

Пашинян назвал условие для выхода Армении из ЕАЭС

Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву для переговоров с Путиным в скором времени

Copernicus назвал 2025 год третьим среди самых жарких за историю наблюдений

 Copernicus назвал 2025 год третьим среди самых жарких за историю наблюдений

В ЕС ищут вариант соглашения с США по Гренландии, чтобы избежать конфронтации

 В ЕС ищут вариант соглашения с США по Гренландии, чтобы избежать конфронтации

Цена нефти Brent снизилась до $65,26 за баррель

Безработица в Южной Корее в декабре обновила максимум примерно за пять лет

 Безработица в Южной Корее в декабре обновила максимум примерно за пять лет

Что случилось этой ночью: среда, 14 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8131 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });