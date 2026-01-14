ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Основную часть европейского кредита в 90 млрд евро для Украины планируется использовать для закупок оружия, заявила на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сумму поделят на две части. 30 млрд евро - на поддержку бюджета. А две трети - 60 млрд евро - пойдет на военную помощь", - сказала она.

По ее словам, при закупках оружия для Украины приоритет будет отдаваться европейским производителям. Однако в случае необходимости, оружие можно будет заказывать и в странах за пределами ЕС.