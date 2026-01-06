В захвате Мадуро в Каракасе принимали участие около 200 американских военных

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В наземной операции по захвату Николаса Мадуро в Каракасе было задействовано около 200 американских военнослужащих, ни один из них не погиб, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Почти 200 наших величайших американцев отправились в центр Каракаса и захватили человека, который находился в розыске американского правосудия, в целях обеспечения правовых предписаний", - сказал Хегсет, выступая на предприятии военного судостроения в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния.

При этом он подчеркнул, что в ходе операции "ни один из американцев не был убит".

Мадуро и его жена были доставлены в США после того, как были захвачены спецназом в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции в Венесуэле.

В понедельник они предстали перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке, где им было предъявлены обвинения, в частности, в незаконном обороте наркотиков и их поставках в США.