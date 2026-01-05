Поиск

Азербайджан нацелен на стабилизацию добычи нефти

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Азербайджан работает над стабилизацией добычи нефти и увеличением добычи природного газа, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Есть одна проблема - естественное снижение добычи нефти. Это снижает показатели нашего ВВП. Но если посмотреть на ВВП в нефтегазовом секторе, то за 11 месяцев он вырос на 3,2%, что неплохо. Он может быть выше, и, вероятно, будет выше. Также мы работаем над стабилизацией добычи нефти. Это возможно", - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, власти страны также работают над увеличением добычи природного газа: "Это также добавит дополнительную динамику нашей экономике, чтобы она могла расти. Но рост должен быть естественным".

Алиев отметил, что по мере стабилизации добычи нефти темпы роста ВВП Азербайджана будут выше.

Как сообщалось ранее, согласно данным Госкомстата республики, добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в январе-ноябре 2025 года составила 25,33 млн тонн, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Добыча газа за отчетный период выросла на 0,9%, до 46,45 млрд кубометров.

