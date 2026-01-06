В Белом доме заявили о контроле ситуации в Венесуэле

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - США полностью контролируют ситуацию в Венесуэле и устанавливают условия, заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер телеканалу CNN.

"Мы несем ответственность, потому что у нас есть военные США, дислоцированные за пределами страны. Мы устанавливаем условия", - сказал Миллер.

Он добавил, что у США "полное эмбарго" на нефть Венесуэлы.

"Чтобы они могли заниматься коммерцией, им нужно наше разрешение", - отметил Миллер.