Сирия и Израиль создут механизм для оперативного решения спорных вопросов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сирия и Израиль в ходе переговоров в Париже достигли договоренностей о создании механизма для постоянной координации в вопросах обмена разведданными и военной деэскалации, сообщает госдеп США.

"Обе стороны решили создать объединенный механизм - специальную коммуникационную ячейку - для содействия немедленной и постоянной координации в вопросах обмена разведданными, военной деэскалации, дипломатического взаимодействия и коммерческих возможностей под наблюдением Соединенных Штатов", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что механизм будет "служить платформой для оперативного разрешения любых споров и предотвращения недоразумений".

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, США высоко оценивают позитивные шаги и поддерживают реализацию этих договоренностей "в рамках более широких усилий по достижению прочного мира на Ближнем Востоке".