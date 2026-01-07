Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 7 января

Итоги встречи в Париже "Коалиции желающих", береговая охрана США преследует танкер под флагом РФ, беспилотник атаковал белгородскую нефтебазу

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Французский, британский и украинский лидеры Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях относительно размещения на Украине многонациональных сил. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не планирует отправлять немецких военных на Украину. США намерены руководить мониторингом режима прекращения огня на Украине, сообщили в Елисейском дворце.

- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о прогрессе на консультациях по гарантиям безопасности для Украины. Уиткофф также сообщил, что работа над соответствующими документами в основном завершена.

- Корабль береговой охраны США преследует в Северной Атлантике нефтяной танкер Marinera под российским флагом, пишет The War Zone. Телеканалы CBS News и CNN сообщают, что Штаты разрабатывают планы по перехвату судна.

- Нефтебаза в Белгородской области подверглась атаке БПЛА. В результате детонации беспилотника загорелись несколько резервуаров, предварительно, никто не пострадал, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

- Макрон заявил, что в ближайшие недели возобновит диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Американский президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла передаст США от 30 до 50 млн баррелей нефти. По его словам, эта нефть будет продаваться по рыночной цене. "Я (...) буду контролировать эти деньги, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов", - пообещал Трамп.

