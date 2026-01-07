Поиск

Сирийские военные ввели комендантский час в двух курдских кварталах Алеппо

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Командование сухопутных войск Сирии объявило, что после столкновений с участием возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС) в районах Алеппо Шейх-Максуд и Ашрафия, населенных преимущественно курдами, вводятся повышенные меры безопасности.

"Комендантский час вступает в силу в обоих районах с 15:00 (совпадает с московским)", - цитирует агентство САНА заявление командования.

Военные призвали жителей районов не приближаться к позициям СДС.

Также в эту зону отправились команды служб гражданской обороны и Сирийского красного полумесяца.

Накануне сирийские военные обвинили СДС в активизации обстрелов соседних с Шейх-Максудом и Ашрафией районов. По данным властей, погибли три мирных жителя, 15 получили ранения. В сирийском командовании также назвали все позиции СДС в этих кварталах законными военными целями.

В конце декабря прошлого года в этом районе Алеппо тоже произошли столкновения между СДС и правительственными силами. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, но 23 декабря смогли договориться о перемирии.

10 марта 2025 года в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. В соответствии с этим соглашением, планируется вступление 90 тыс. членов СДС в армию Сирии. Однако, как отмечали разные СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало.

