В Алеппо возобновились бои между правительственными силами Сирии и курдским ополчением

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Столкновения между правительственными силами Сирии и возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС) вновь идут в Алеппо, сообщает в среду Associated Press (AP).

Ранее сирийские войска дали жителям кварталов Шейх-Максуд и Ашрафия, населенных преимущественно курдами, время до 15:00 (совпадает с московским), чтобы уйти из этой зоны, до введения режима закрытой военной зоны. По данным AP, по двум гуманитарным коридорам из кварталов вышли 850 человек.

Ранее министерство информации Сирии объявило о скором начале ограниченной военной операции в Алеппо. В ведомстве заявили, что от атак СДС за последние месяцы погибли 25 солдат и более 20 гражданских лиц.

В свою очередь в СДС обвинили правительственные атаки в атаках на Шейх-Максуд и Ашрафию, с использованием тяжелого вооружения. В ополчении пообещали защитить обитателей кварталов.

Агентство напоминает, что очередные столкновения начались в этой части Алеппо накануне, не менее 11 человек погибли.

В конце декабря прошлого года в данном районе Алеппо тоже произошли столкновения между СДС и правительственными силами. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации, но 23 декабря смогли договориться о перемирии.

10 марта 2025 года в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. В соответствии с этим соглашением, планируется вступление 90 тыс. членов СДС в армию Сирии. Однако, как отмечали разные СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало.

